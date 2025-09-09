"อนุทิน" แย้ม "คนละครึ่ง" ยุคภูมิใจไทย คนเสียภาษีได้สิทธิ์ 60:40 คนทั่วไป 50:50

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลใหม่จะดำเนินการโครงการคนละครึ่ง ว่า ยอมรับว่ากระแสดี เพราะเราฟังประชาชน ไม่สนใจว่าจะถูกมองว่าก็อบปี้นโยบายพรรคไหน เพราะทำเพื่อประชาชน ประชาชนได้ประโยชน์เราจะไปก็อปปี้ใครเราก็จะทำ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่เกิดในรัฐบาลทักษิณ ก็ต้องเดินต่อไป รวมถึงโครงการคนละครึ่ง ที่มาจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และตนเป็นรัฐมนตรีสมัยท่าน ตนก็ยกมือสนับสนุน
เมื่อถามว่า กระแสข่าวคนละครึ่งจะเป็น 50 :50 หรือจะเป็นแบบพลัส นายอนุทิน ยอมรับว่า เมื่อคืนวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา จากที่ได้คุยกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หากไม่กระทบวินัยการเงิน หรืองบประมาณ และช่วยเหลือประชาชนได้ จะออกไปรูปในรูป 60 : 40 เพื่อจูงใจกลุ่มคนที่เสียภาษี ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เสียภาษีอยู่แล้ว แต่หากเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เสียภาษี ก็ 50: 50 ถือเป็นไอเดียที่นายเอกนิติ เสนอ ซึ่งตนก็เห็นด้วย และสั่งให้ไปพิจารณาเพิ่มเติม แต่ต้องไม่ผิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย งบประมาณ และไม่เสียวินัยการเงินการคลัง พร้อมยอมรับว่าโครงการจะทันในกรอบ 4 เดือน และนายเอกนิติ ก็แจ้งมาว่างบประมาณมีดำเนินการ พร้อมเปรียบว่า กระเป๋าก็ยังมีเหมือนเดิม
ส่วนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ของรัฐบาลเพื่อไทย จะสานต่อหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ แต่ต้องมาดูว่าบางโปรเจกต์ทำแล้วขาดทุน หรือต้องไปซื้อมาก็ไม่ได้ พร้อมย้ำว่าต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง และโครงการต้องอยู่รอดและพึ่งพาตัวเองได้
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังกล่าวถึงปัญหาน้ำท่วม ที่ประชาชนสะท้อนว่า ต่างจังหวัด และกรุงเทพฯ ยังเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ว่า ตอนนี้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องมีแผนเผชิญเหตุ โดยเราให้การสนับสนุน เน้นในเรื่องของการเยียวยา เพราะเวลาเราน้อย เรื่องนี้เป็นหลัก ส่วนการวางยุทธศาสตร์ต่างๆ เป็นเรื่องของหน่วยงานประจำที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำเสนอขึ้นมาให้กับรัฐบาล