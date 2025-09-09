โฆษก ทบ.โต้เขมรจับ 2 นักข่าวฐานกบฏ หลังโพสต์ภาพทุ่นระเบิด

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก RFI Khmer (RFI/ RFI Khmer) ซึ่งเป็นสถานีวิทยุของประเทศฝรั่งเศสภาคภาษาเขมร โพสต์ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ระบุว่า นายพร โสภา และนายเพียบ เพียรา ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว TSP 68 Online ประเทศกัมพูชา ถูกตั้งข้อหากบฏต่อชาติ หลังโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับทหารกัมพูชาหลายนาย บริเวณหน้าปราสาทตาควาย ภายหลังการหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 (ถ่ายภาพเมื่อ 30 ก.ค. 68)
ซึ่งในภาพปรากฏทุ่นระเบิดแบบ PMN-2 ที่ยังไม่ได้ใช้งาน และต่อมาได้ถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชนของไทยอย่างกว้างขวางว่า ภาพดังกล่าวสะท้อนข้อเท็จจริงชัดเจนถึงการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในการสู้รบของฝ่ายกัมพูชา และแม้จะถูกเผยแพร่โดยผู้สื่อข่าวกัมพูชาโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้ การที่ทางการกัมพูชากลับดำเนินคดีผู้สื่อข่าวทั้งสองในข้อหามอบข้อมูลอันเป็นผลเสียต่อการป้องกันประเทศแก่รัฐต่างชาติ ยิ่งสะท้อนว่าฝ่ายกัมพูชาใช้วิธีการจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เพื่อปกปิดและบิดเบือนหลักฐานสำคัญต่อสังคม
พร้อมกันนี้ โฆษกกองทัพบก ยังได้แสดงความชื่นชมต่อความกล้าหาญในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงของสื่อที่เปิดเผยข้อมูล และย้ำความคาดหวังต่อความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องของฝ่ายกัมพูชา ตามข้อตกลงร่วมกันในการประชุม GBC เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการหยุดยิงอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนระหว่างสองประเทศในอนาคต