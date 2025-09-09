รัฐบาลอนุมัติ 10 มาตราการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผย หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ว่า รัฐบาลได้อนุมัติ 10 มาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้ว ทำให้กรุงเทพฯ มีอำนาจในการควบคุมมากขึ้น ส่วนการติดตั้งระบบวัดฝุ่นจากปล่องควันอย่างต่อเนื่อง หรือ CEMS ปัจจุบันมีโรงงานที่ติดตั้งในกรุงเทพฯมากกว่า 200 โรงงาน ส่วนในอนาคตจะเน้นเรื่องฝุ่นจาการเผาภายนอกมากขึ้น
สำหรับมาตรการที่จะเข้มข้นขึ้นคือ Low Emission Zone (LEZ) ที่ผ่านมา วันที่ PM 2.5 เยอะ จะไม่ให้รถที่ไม่อยู่ใน Green List เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ปีนี้จะขยาย 50 เขต ทำให้ต้องนำรถไปปรับปรุงและลงทะเบียน Green List เพื่อให้รถเข้ามาในพื้นที่ในช่วงฝุ่นเยอะได้ หากไม่อยู่ใน Green List ฝ่าฝืนเข้าพื้นที่ในช่วงฝุ่นเยอะจะถูกจับดำเนินคดี โดยปีที่ผ่านมาถูกดำเนินคดีแล้วมากกว่า 400 คัน
นอกจากนี้ การปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็ก มีความละเอียดครอบคลุมในการป้องกันเด็กมากขึ้น ระบบเตือนภัยสามารถแจ้งได้ล่วงหน้าได้ 7 วัน จากเดิม 3 วัน และนำเซนเซอร์ขนาดเล็กมาเพิ่มเติมอีก 800 กว่าเครื่อง ทำให้สามารถพยากรณ์ฝุ่นได้เข้มข้นมากขึ้น และยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจากจีนนำอุปกรณ์มาติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ฝุ่นได้ละเอียดและสาวถึงต้นตอได้ เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววัน