บอร์ด สปส.เพิ่มสิทธิผ่าฟันคุด-รากฟันเทียม-ตรวจ ขุด อุด ถอน ที่ รพ.รัฐ

นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 14 ครั้งที่ 20/2568 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนตามที่คณะกรรมการการแพทย์ โดยดำเนินการอย่างรอบคอบ คำนึงถึงความเพียงพอของรายรับและความมั่นคงของกองทุน
สำหรับมติดังกล่าวเห็นชอบเพิ่มค่าผ่าฟันคุด แยกออกมาจากสิทธิ 900 บาท และเพิ่มค่ารากฟันเทียม โดยกรณีรับบริการในสถานพยาบาลเอกชน ยังคงอัตราอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน วงเงิน 900 บาทต่อคนต่อปี แต่เพิ่มให้มีการตรวจสุขภาพช่องปากและเพิ่มค่าผ่าฟันคุด โดยโรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามเรียกเก็บเงิน ส่วนกรณีรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ สามารถตรวจสุขภาพช่องปากไม่จำกัดครั้ง โรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่ม ปรับอัตราค่าฟันเทียมถอดได้ เพิ่มค่าซ่อมฟันเทียมรายครั้ง และเพิ่มสิทธิรากฟันเทียมสำหรับผู้สูญเสียฟันทั้งหมด คาดว่าจะเริ่มใช้ได้เร็วที่สุดต้นปีหน้า (2569) พร้อมกับการปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 33
สำหรับรายละเอียด ได้แยกค่ารักษาผ่าฟันคุดออกมาจากสิทธิทันตกรรม 900 บาท โดยแบ่งเป็นการผ่าตัดแบบง่าย จ่ายไม่เกิน 1,500 บาท เพิ่มการกรอกระดูกและฟัน จ่ายไม่เกิน 2,500 บาท นอกจากนี้ ยังปรับเพิ่มวงเงินฟันเทียมุถอดได้บางส่วนและถอดได้ทั้งปาก สูงสุด 6 พันบาท และเพิ่มค่ารากฟันเทียม โดยจ่ายค่าผ่าตัดปีละ 17,500 บาทต่อคน ค่าติดตามการรักษาปีละ 700 บาทต่อคน และค่าอุปกรณ์ปีละไม่เกิน 3,000 บาท
นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ในคณะกรรมการประกันสังคม กล่าวว่า การปรับสิทธิทำฟันครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพราะการปรับครั้งนี้จะทำให้เสร็จทันตกรรมของประกันสังคมไม่น้อยหน้าไปกว่าสิทธิบัตรทอง สิทธิใหม่จะช่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการมากขึ้น เช่น การผ่าฟันคุด และการรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยใช้งบประมาณราว 300–500 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมหาศาล และยังช่วยปลดล็อคค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนอีกจำนวนมาก
รศ.อนุสรณ์ ธรรมใจ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง ในคณะกรรมการประกันสังคม กล่าวว่า การเพิ่มสิทธิทำฟันครั้งนี้เป็นความพยายามที่ดำเนินต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน แม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น แต่จะเชื่อมโยงกับการปรับเพดานค่าจ้างและเงินสมทบ และช่วยให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยไม่กระทบความมั่นคงของกองทุน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การปรับสูตรบำนาญใหม่ ซึ่งจะทำให้บำนาญผู้ประกันตนสูงขึ้นในอนาคต
นายมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ในคณะกรรมการประกันสังคม กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ใหม่ด้านทันตกรรมที่เพิ่มขึ้นผ่านการพิจารณารอบคอบจากคณะกรรมการการแพทย์ แม้งบประมาณจะเพิ่มขึ้น แต่การปรับเงินสมทบจะรองรับได้ ทำให้กองทุนยังคงมีเสถียรภาพ และผู้ประกันตนได้รับสิทธิที่เหมาะสมมากขึ้น