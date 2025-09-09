xs
ราคาทองวันนี้ปรับ 7 ครั้ง [+250] รูปพรรณขายออก 55,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 7 ครั้ง ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 54,600 บาท ขายออกบาทละ 54,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,514.80 บาท ขายออกบาทละ 55,500 บาท