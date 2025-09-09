xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดบวก 9.97 จุด มูลค่าซื้อขาย 47,384.85 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 9.97 จุด หรือ +0.79% ที่ระดับ 1,276.08 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 47,384.85 ล้านบาท