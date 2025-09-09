xs
"พริษฐ์"ชี้"ทักษิณ"เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งถูกต้อง ย้ำเพื่อไทยต้องเดินหน้าต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวว่า การที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตัดสินใจเข้ากระบวนการยุติธรรม เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และควรดำเนินไปตามกฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการรับโทษ 1 ปีที่ผ่านมา หรือการบังคับโทษต่อไป

ทั้งนี้ การรับโทษของอดีตนายกฯรัฐมนตรี อาจมีบางขั้นตอนที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ แต่การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใส จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมและประชาชนได้

อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยต้องเดินหน้าทำงานต่อในฐานะสถาบันทางการเมือง ไม่ผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การทำงานของทุกพรรคแข่งขันอย่างเป็นธรรมจะช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยและประโยชน์ต่อประชาชน