ป.ป.ช.เปิดเซฟ "อนุทิน" มีทรัพย์สิน 3.98 พันล้าน ลดลง 431 ล้านบาท จากปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 โดยแจ้งพร้อม น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภริยา
มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,980,144,486 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,016,573 บาท
ทรัพย์สินส่วนตัว นายอนุทิน แจ้งว่า มีทั้งสิ้น 3,924,082,912 บาท ได้แก่
เงินฝาก 23 บัญชี 1,087,047,330 บาท
เงินลงทุน 655,240,224 บาท แบ่งเป็น
บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน) มูลค่า 16,138,500 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ทรินีตี้ จำกัด 11,160 บาท
หนังสือเรื่องการดำเนินการเพื่อคืนหลักทรัพย์ให้แก่รัฐมนตรี อันเนื่องมาจากสัญญาจัดการหุ้นส่วน หรือ หุ้นของรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 639,090,564 บาท
เงินให้กู้ยืม 159,901,401 บาท โดยผู้ยืนคือบจกชิโน-ไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ มียอดหนี้คงเหลือ 30,533 บาท
บจก.เพอร์เพชชวล พรอสเพอริตี้ 2 สัญญาสัญญาแรกยอดหนี้คงเหลือ 8.7 ล้านบาท
และสัญญาที่สอง ยอดหนี้คงเหลือ 6,682,136 บาท บจก. ไทยสเปเชียล สตีล ยอดหนี้คงเหลือ 135,988,731 บาท
นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล ให้กู้ยืมเมื่อ 15 ธันวาคม 2561 ยอดหนี้คงเหลือเต็มจำนวน 8.5 ล้านบาท
ที่ดิน 15 แปลง ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงราย สมุทรปราการ ปทุมธานี ระนอง รวม 50,102,250 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักอาศัย ตึกแถว 4 ชั้น 60,601,000 บาท
ยานพาหนะ 742,415,897 บาท แบ่งเป็น
- รถยนต์ 4 คัน
- เรือยนต์ 2 ลำ
- เครื่องบิน 3 ลำ
สิทธิและสัมปทาน 960,934,807 บาท
ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 207,840,000 บาท
มีหนี้สินรวม 4,845,466 บาท เป็นเงินเกินบัญชี 168,735บาท หนี้สินมีหลักฐานเป็นหนังสือ 4,676,730 บาทบาท
นอกจากนี้ แจ้งมีรายได้ร่วมต่อปีรวม 1,799,040 บาท เป็น
เงินเดือนปี 2567 รวม1,779,040 บาท เบี้ยประชุม 20,000 บาท
มีรายจ่ายรวม 17,701,098 บาท แบ่งเป็น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12 ล้านบาท
- เบี้ยประกัน 1,688,318 บาท
- เงินบริจาค 4 แสนบาท
- ค่าสมาชิก RBSC 12,780 บาท และ
- บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า 3.6 ล้านบาท
ส่วน น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยา (มิได้จดทะเบียน) เจ้าของกิจการ "ร้านจ่าจ๋า คอฟฟี่" และและ "จาริสต้าร์" แจ้งมีทรัพย์สินรวม 56,061,573 บาท ได้แก่
เงินฝาก 23 บัญชี 12,476,673 บาท
ที่ดิน 15.5 ล้านบาท รวม 2 แปลงๆ ละ 15 ล้าน และ 16 ล้าน ที่ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซื้อเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยแจ้งครอบครองร่วมระหว่าง นายอนุทิน และ น.ส.ธนนนท์
ยานพาหนะ Mercedes Benz C250 CGI 2010 มูลค่า 499,000 บาท
สิทธิและสัมปทาน 4,125,000 บาท
ทรัพย์สินอื่น 23,460,900 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 171,107 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีราย
และแจ้งได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,404,700 บาท จากกิจการร้านจ่าจ๋าคอฟฟี่ มีรายจ่ายรวม 2,370,670 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.2 ล้านบาท
ค่าเบี้ยประกัน 1,155,610 บาท
ทั้งนี้ ในส่วนของยานพาหนะนายอนุทิน ที่แจ้งถือครอง รถยนต์ 4 คัน เรือยนต์ 2 ลำ และ เครื่องบิน 3 ลำนั้น เป็น
- รถยนต์ BMW 1 คัน
- รถ BENZ 2 คัน
- รถ Rolls-Royce ได้มาเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มูลค่า 11 ล้านบาท
- เรือยนต์ 2 ลำ ชื่อนัยน์ภัค 3 มูลค่า 30 ล้านบาท และ เศรณี มูลค่า 2.5 ล้านบาท
- เครื่องบิน 3 ลำ คือ Aircraft TBM93080CATA TMB 930 (TMB 700 N) ได้มาเมื่อ 28 ธันวาคม 2559 มูลค่า 139,232,432 บาท
- เครื่องบิน Embraer Legacy 600 ได้มาเมื่อ 29 เมษายน 2563 มูลค่า 534,734,700 บาท
อย่างไรก็ตาม ในส่วนรถยนต์ Porsche มูลค่า 9.2 ล้าน ที่ นายอนุทิน เคยแจ้ง เมื่อคราวพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 20 มีนาคม 2566 ไม่มีการแจ้งในครั้งนี้
สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นายอนุทิน แจ้งถือครอง
- สร้อยข้อมือ 1 เส้น มูลค่า 2 แสนบาท
- แหวน 4 วง 4.7 ล้านบาท
- นาฬิกา 22 เรือน 62,840,000 บาท
- พระ 24 องค์ 92,300,000 บาท
- เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ 33.4 ล้านบาท
- รูปภาพติดข้างฝา 16 ภาพ 14.4 ล้านบาท
ส่วน น.ส.ธนนนท์ แจ้ง ถือครอง
- นาฬิกา 7 เรือน 6,471,000 บาท
- กระเป๋า 21 ใบ 4,143,900 บาท
- แหวน 4 วง 7,268,000 บาท
- ต่างหู 4 คู่ 1,828,000 บาท
- ชุดเครื่องประดับ 8 ชุด 2.85 ล้านบาท
- สร้อยข้อมือ 1 เส้น 100,000 บาท
- เข็มขัด 1 เส้น 5 แสนบาท
- เข็มกลัด 1 เส้น 250,000 บาท
- ปืน 1 กระบอก 50,000 บาท
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบทรัพย์สินหนี้สินกับ เมื่อครั้งที่นายอนุทิน และ น.ส.ธนนนท์ แจ้งพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,411,661,136 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 15,110,298 บาท
ถือว่า นายอนุทิน และ น.ส.ธนนนท์ มีทรัพย์สินลดลง 431,516,650บาท และหนี้สินลดลง 10,093,725 บาท