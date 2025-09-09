สว. เห็นชอบ "สรายุทธ สงวนโภคัย" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุม ภายหลังการประชุมลับ วาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ซึ่งคือ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย โดยเป็นการลงคะแนนลับ และต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา หรือคือ 99 คน
ผลปรากฏว่า จากจำนวนสมาชิก 157 เสียง เห็นด้วย 135 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 21 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้ พลตำรวจโท สรายุทธ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต่อมา ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน 4 ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 129 วรรค 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ผลปรากฏว่า จากจำนวนสมาชิก 154 เสียง เห็นด้วย 141 เสียง ไม่เห็นด้วย 6 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มี จากนั้น จึงปิดการประชุมในเวลา 11.13 น.