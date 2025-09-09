ครม.ไฟเขียวต่อเวลา VAT 7% อีก 1 ปี

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ออกไปอีก 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่าหากรอรัฐบาลใหม่อาจมีช่วงรอยต่อที่เกิดปัญหา หากไม่ต่อไปก่อน ภาษีจะขึ้นไปอยู่ที่ 10% เมื่อดูจากอำนาจหน้าที่แล้วสามารถที่จะพิจารณาอนุมัติการขยายการต่ออายุ VAT7% ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งระดับของภาษีในส่วนนี้จะเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของเศรษฐกิจจึงมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
เมื่อถามเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าในเรื่องนี้ นายจุลพันธ์กล่าวว่า เรื่องเหล่านี้ขอไม่ตอบคำถามคงต้องรอการทำงานของรัฐบาลใหม่ รอกระบวนการในการฟอร์มรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้วจึงค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลใหม่เป็นอย่างไร เราจะสามารถให้ความคิดเห็นได้ในส่วนนั้น
ส่วนอีกเรื่องที่เข้าคณะรัฐมนตรีในวันนี้ คือเรื่องรายงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน 10,000 บาท ที่รัฐบาลได้ทำไป ซึ่งผลลัพธ์เป็นผลบวกที่ดี และเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง และกรอบของงบประมาณ