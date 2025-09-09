กรมชลฯ ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา รับมือน้ำเหนือ-กทม.พร่องน้ำในคลอง

สถานการณ์น้ำและฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทานรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 15.00 น. วันนี้ (9 ก.ย.68) เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา 1,800 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,900 ลบ.ม./วินาที ภายในเวลา 21.00 น. ของวันนี้ และคงอัตราการระบายต่อเนื่อง
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการระบายน้ำ ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักมาก หลายจุดเกิน 100 มม. แต่วันนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้น หากดูจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เห็นได้ว่าร่องความกดอากาศต่ำที่ทำให้เกิดฝนนั้น ที่ผ่านมาอยู่ใกล้กรุงเทพฯ แต่ตอนนี้ขยับขึ้นสูงไปอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ส่วนเช้านี้ พายุ "ตาปะฮ์" บริเวณประเทศจีนตอนใต้ เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ทำให้ดึงหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วย แม้ยังมีฝนแต่ก็เบาลง ทำให้เราได้มีโอกาสพร่องน้ำในคลอง
สำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ มีแนวฝนพาดผ่านกรุงเทพฯ คาดการณ์บริเวณที่มีฝนตกหนัก - หนักมาก เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง และบริเวณที่มีฝนปานกลาง เขตบางกะปิ พระโขนง บางขุนเทียน ประเวศ คลองเตย สวนหลวง วัฒนา สะพานสูง คลองสามวา บางนา ทุ่งครุ
ส่วนระดับน้ำในคลอง ฝั่งธนบุรีภาพรวมอยู่ในระดับดี ส่วนคลองทวีวัฒนา ติดแค่บริเวณที่มีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาตรงเพชรเกษม ด้านฝั่งตะวันออกที่เรากังวลคือคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้ว โดยรวมยังไม่เกินจุดวิกฤต แต่เรายังคงเร่งบริหารจัดการเพื่อรองรับน้ำที่จะเติมเข้ามา ไม่ประมาท