"จิรายุ" ย้อน ปชน. เป็นสารตั้งต้น "ครม.เต้าหู้ยี้"

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสมาชิกพรรคเพื่อไทย ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงรัฐบาลชุดใหม่ โดยวิจารณ์พรรคประชาชนว่าอย่ามัววิพากษ์วิจารณ์หน้าตาของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าเป็น "ครม.เต้าหู้ยี้" หรือ "ครม.สมนาคุณ" เพราะจริงๆ แล้วพรรคประชาชนเป็นต้นกำเนิดของครม. ชุดนี้
นายจิรายุ ย้ำว่าพรรคประชาชนต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่เล่นลิเกหลอกประชาชนไปวันๆ พร้อมบอกว่า พรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่ และรอดูว่าพรรคประชาชนจะรับผิดชอบต่อการตั้ง ครม. อย่างไร
ทั้งนี้ วันสุดท้ายของตนที่ทำเนียบรัฐบาลได้สิ้นสุด ขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และย้ำว่าประชาชนจะจับตาการทำงานของรัฐบาลใหม่ต่อไป