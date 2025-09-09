"ทักษิณ" โพสต์รับคำพิพากษาคุก 1 ปี ย้ำแม้ไร้อิสรภาพ แต่ยังมีเสรีทางความคิด

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความถึงพี่น้องประชาชน น้อมรับคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่มีคำสั่งให้บังคับโทษครบ 1 ปี พร้อมย้ำว่า แม้ผมจะไร้อิสรภาพ แต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
นายทักษิณ ระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พยายามผลักดันนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และสร้างประชาธิปไตยที่จับต้องได้ แม้ว่าคดีต่างๆ จะเกิดขึ้นหลังรัฐประหารปี 2549 แต่ปัจจุบันขอมองไปข้างหน้า พร้อมขอบคุณประชาชน นักการเมือง สมาชิกพรรคเพื่อไทย และเพื่อนมิตรที่เคียงข้างกันมาตลอด
จากวันนี้ แม้ผมจะไร้อิสรภาพ แต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ผมจะรักษาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่ รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ แผ่นดินไทย และประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะในสถานะใดนับจากนี้
