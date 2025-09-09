xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +2.43 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 24,550.63 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (9 ก.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,268.54 จุด ปรับขึ้น 2.43 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.19 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 24,550.63 ล้านบาท