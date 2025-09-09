"ชาญชัย" ขอบคุณ "ทักษิณ" ยอมรับโทษจำคุก 1 ปี แม้จะไม่คุ้มความเสียหายของ ปท.

จากกรณีศาลฎีกาฯ มีคำสั่งบังคับโทษให้ นายทักษิณ ชินวัตร จำคุก 1 ปี คดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนั้น
นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ผู้ร้องในคดีนี้ ระบุว่า ขอบคุณนายทักษิณ ที่แสดงความรับผิดชอบ ในการเดินทางกลับมารับโทษ ถึงแม้ว่าจำคุกปีเดียวจะไม่คุ้มกับความเสียหายของประเทศที่ผ่านมา หลังจากนี้ ถือเป็นขั้นตอนของ ป.ป.ช. ที่จะดำเนินการต่อไป
อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ นายทักษิณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ แต่ศาลพิจารณาตามโทษจำคุกเดิม เพียงแค่วินิจฉัยว่าได้รับโทษไปแล้วหรือไม่ เมื่อวินิจฉัยว่ายังไม่ได้รับโทษ ก็แค่ส่งกลับไปรับโทษเท่านั้น เชื่อว่าคำอุทธรณ์ของนายทักษิณไม่น่าจะมีผลต่อคำตัดสินในวันนี้ คำตัดสินวันนี้ถือว่าเป็นแม่บทเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดกลับเข้าสู่ระบบในสิ่งที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย
