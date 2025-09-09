กรมชลฯ ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา หลังระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง

สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในวันนี้ (9 ก.ย.) เริ่มทยอยจากอัตรา 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง
สำหรับสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,071 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.46 เมตร/รทก. มีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 14.02 เมตร/รทก. ซึ่งระดับน้ำห่างจากตลิ่งประมาณ 2.32 เมตร และเขื่อนเจ้าพระยา มีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
