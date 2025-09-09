xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ เที่ยงครึ่ง มีฝนเล็กน้อยที่ลาดกระบัง-หนองจอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 12.30 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อยในเขตลาดกระบัง และหนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่