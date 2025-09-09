xs
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัว "ทักษิณ" ถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ความคืบหน้าหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัว นายทักษิณ ขึ้นรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อไปรับโทษตามคำสั่งของศาลฎีกาฯ ทันที

ทั้งนี้ ขบวนรถตู้ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มี นายทักษิณ ได้มาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร กทม. แล้วในเวลา 11.52 น.