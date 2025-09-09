"ภูมิธรรม" นั่งหัวโต๊ะ ครม.ส่งท้ายวันนี้ ใช้โอกาสขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันตลอด 2 ปี

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (9 ก.ย.) ซึ่งนายภูมิธรรม ใช้โอกาสนี้ขอบคุณ ครม. ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาล ที่ทำงานร่วมกันตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศก่อนประชุมค่อนข้างเงียบเหงา
สำหรับการประชุมวันนี้ มีรัฐมนตรีแจ้งลา 5 คน ได้แก่ 1.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 2.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์ 3.นายอนุชา สะสมทรัพย์ รมช. สาธารณสุข 4.นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา 5.นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง, เพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง 1 เรื่อง และเพื่อทราบ 10 เรื่อง
