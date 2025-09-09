"แพทองธาร" เผยความรู้สึกหลังศาลฯ บังคับโทษทักษิณ ชี้เป็นประวัติศาสตร์ที่นายกฯคนแรกติดคุก

จากกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดอ่านคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ บค.1/2568 หรือ คดีชั้น 14 ของทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และศาลฎีกาฯ มีคำสั่งใจความสำคัญว่า การบังคับโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทักษิณ ต้องกลับเข้ารับโทษในเรือนจำใหม่ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะนำตัวเข้าเรือนจำในวันนี้ (9 ก.ย.) ทันทีนั้น
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาว และอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยครอบครัว เปิดเผยความรู้สึกว่า ครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานอภัยโทษลดโทษเหลือ 1 ปี ให้ครอบครัว พวกเราทั้งครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เรารู้สึกอยู่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจ ส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อ และครอบครัวของเรา
ท่านทักษิณยังเป็นผู้นำในทางจิตวิญญาณ ในเรื่องของการเมืองที่ผ่านมา ผลงานต่างๆ ที่ทำเพื่อบ้านเมือง ท่านยังเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอ ตั้งใจจริง หวังจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกันดี
ดิฉันและครอบครัวมีความเป็นห่วงคุณพ่อ แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนนโยบายที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนในประเทศ
วันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ต้องจำคุก เรื่องนี้ค่อนข้างหนักนิดนึง แน่นอนว่ากำลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัว แน่นอนว่าดิฉันและพรรคเพื่อไทยจะยังมุ่งมั่นทำงานต่อเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาล เพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป ส่วนของพรรคก็กำลังใจดี ขอบคุณทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจ คอยอยู่เคียงข้างกันในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
