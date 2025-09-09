ไม่รอด! ศาลฯ บังคับโทษจำคุก 1 ปี "ทักษิณ" คดีรักษาตัว รพ.ตำรวจไม่ชอบด้วย กม.

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้ นายทักษิณ ชินวัตร ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่นับว่าเป็นการบังคับโทษตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุก นายทักษิณ 1 ปี
ทั้งนี้ หลังฟังคำพิพากษา นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้เข้าไปกอด และจับมือให้กำลังใจ นายทักษิณ ขณะที่นายทักษิณ ยังมีทีท่าสงบนิ่ง คอยปรึกษากับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ
