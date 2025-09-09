ผู้ว่าฯ กทม.เกาะติดสถานการณ์ฝนกรุงเทพฯ คาดเริ่มเบาลง มีโอกาสพร่องน้ำในคลอง

วันนี้ (9 ก.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการระบายน้ำร่วมให้ข้อมูล ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
นายชัชชาติ กล่าวว่า ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝนตกหนักมากหลายจุดเกิน 100 มม. แต่สถานการณ์วันนี้ น่าจะดีขึ้น หากดูจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เห็นได้ว่า ร่องความกดอากาศต่ำที่ทำให้เกิดฝนนั้น ที่ผ่านมาอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ขยับขึ้นสูงไปอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนแล้ว
ส่วนพายุตาปะฮ์ บริเวณประเทศจีนตอนใต้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ทำให้ดึงหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วย แม้ยังมีฝนแต่ก็เบาลง ทำให้มีโอกาสพร่องน้ำในคลอง
