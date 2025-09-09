หอการค้าฯ จี้รัฐเร่งหามาตรการรองรับบาทแข็งค่ารุนแรง หวั่นฉุดส่งออกไทย

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง จนแตะระดับ 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการแข็งค่าที่รวดเร็วและรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี และสวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจจริงของประเทศ ว่า การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออก ต้องเผชิญการแข่งขันที่ยากลำบาก เนื่องจากราคาสินค้าไทยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ส่งผลต่อยอดขายและรายได้จากต่างประเทศ
ทั้งนี้ มองว่า เงินบาทแข็งค่ารุนแรง สวนทางเศรษฐกิจ กระทบหนักภาคธุรกิจ พร้อมเร่งรัฐบาลหามาตรการรองรับ ก่อนฉุดส่งออกไทยแข่งขันยาก
