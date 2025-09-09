xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! เลขาฯ ปปส.เตรียมลาออกหลังได้นายกฯ คนที่ 32 ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เตรียมยื่นใบลาออก หลังมีการประกาศนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ของประเทศไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า เป็นข้อมูลปลอม โปรดอย่าหลงเชื่อ และงดส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนี้ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในวงกว้าง