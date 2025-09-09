xs
อดีตรอง ผอ.ข่าวกรองฯ จับตาคดี "ทักษิณ" ชี้ 9​ เดือน​ 9​ ได้รู้กัน ความเป็นธรรมมีอยู่มั้ย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความถึงกรณีศาลฎีกาฯ นัดชี้ชะตา นายทักษิณ ชินวัตร คดีชั้น 14 ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว “Nantiwat Samart” โดยระบุข้อความว่า 9​ เดือน​ 9​ ได้รู้กัน ความเป็นธรรมมีอยู่มั้ย คนรวยไม่ติดคุก