หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +4.26 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 6,087.64 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (9 ก.ย.68 ) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,270.37 จุด ปรับขึ้น 4.26 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.34 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 6,087.64 ล้านบาท