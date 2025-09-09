xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้า ฝนตกลาดพร้าว สวนหลวง วังทองหลาง ลาดกระบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนตกเล็กน้อยเขตลาดพร้าว สวนหลวง วังทองหลาง ลาดกระบัง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่