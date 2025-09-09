นักวิชาการชี้หาก "ทักษิณ" รอดคดีชั้น 14 ไม่ใช่เพราะ กม.แต่มีปัจจัยหลายชั้นหนุนหลังอ

จากกรณีตามประเด็นการเมือง บทสรุปในคำตัดสินของศาลฎีกาฯคดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ จะมีผลต่อพรรคเพื่อไทย เพราะถ้าหากมาในทางลบ ย่อมทำให้บรรดา สส.ของพรรคสีแดง ต้องรู้สึกหวั่นไหว ยิ่งพรรคอยู่ในสภาพเป็นพรรคฝ่ายค้าน และปัญหาจากคลิปเสียง ก็กลายเป็นบาดแผลใหญ่ ตามที่ข่าวเสนอไปก่อนหน้านี้
ดร.อนันตชาติ บัวสุวรรณ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก ดร.อนันตชาติ บัวสุวรรณ โดยระบุข้อความว่า ศาลฎีกาฯ จะอ่านคำสั่งคดีชั้น 14 กรณีพักโทษ รพ.ตำรวจ ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทั่วสังคมว่า การตัดสินครั้งนี้ อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกระบวนการยุติธรรมและการเมืองไทย การวิเคราะห์ชี้ว่า หากรอดจริง ไม่ใช่เพียงเพราะกฎหมาย แต่มีปัจจัยหลายชั้นหนุนหลัง ทุนมหาศาลจากต่างประเทศ ที่เกี่ยวพันกับโครงการ Entertainment Complex เช่น มาเก๊า สิงคโปร์ ฮ่องกง และอเมริกา อีกทั้งการกลับไทยเองของผู้ถูกดำเนินคดี สะท้อนถึงความมั่นใจในความปลอดภัย และการควบคุมเกมทางการเมือง ขณะเดียวกันโครงสร้างบอดี้การ์ดส่วนตัวช่วยป้องกันภัยมืด
