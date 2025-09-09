ศาลฎีกาคึกคัก! คนเสื้อแดงทยอยมาให้กำลังใจ "ทักษิณ" รับฟังคำตัดสินคดีวันนี้

บรรยากาศบริเวณหน้าศาลฎีกาวันนี้ (9 ก.ย.) เริ่มมีกลุ่มคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาให้กำลังใจ นายทักษิณ ชินวัตร รับฟังคำตัดสินคดีชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ซึ่งปักหลักอยู่ฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผม โดยเจ้าหน้าที่มีการนำแผงเหล็กมากั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณด้านหน้าศาล
เบื้องต้น การเข้าออกพื้นที่ศาล อนุญาตให้กับสื่อมวลชนที่มีการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าสามารถเข้าฟังการอ่านคำสั่งได้ ซึ่งตำรวจจัดกำลังกว่า 100 นายดูแลความปลอดอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้นำรถสุขาเคลื่อนที่จอดให้บริการผู้มาสังเกตการณ์การอ่านคำสั่งศาลในวันนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศโดยรวม ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น
