"ทักษิณ-แพทองธาร" เดินทางถึงศาลฎีกา รอรับฟังคำตัดสินคดีชั้น 14 แล้ว

มีรายงานว่า เวลา 09.25 น. นายทักษิณ ชินวัตร เดินทางถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้ารับฟังคำตัดสินคดีรักษาตัวชั้น 14 แล้ว
ทั้งนี้ ศาลฎีกาฯ ได้ทำการไต่สวนพยานมาเป็นเวลา 7 นัด เพื่อหาข้อเท็จจริงในการบังคับโทษคดีถึงที่สุดกับ นายทักษิณว่าเป็นไปตามผลคำพิพากษาของศาลฎีกาหรือไม่ ก่อนศาลนัดฟังคำสั่งในวันนี้ เวลา 10.00 น. และให้ออกหมายเรียกนาย ทักษิณ ชินวัตร มาฟังคำสั่งด้วย
