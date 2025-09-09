xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 9 โมงเช้า ฝนตกเล็กน้อยที่ลาดกระบัง

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อย ในเขตลาดกระบัง จากนั้นกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ