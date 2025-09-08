จนท.วางแผงเหล็กกั้น-จัดกำลังรองรับมวลชนฟังคำสั่งศาลตัดสินคดี "ทักษิณ" พรุ่งนี้

เจ้าหน้าที่ของศาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวพื้นที่ เพื่อรักษาความเรียบร้อยที่บริเวณอาคารศาลฎีกา ฝั่งริมคลองหลอด ถนนราชดำเนิน เพื่อรองรับการอ่านคำสั่งบังคับโทษคดีชั้น 14 ในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ย.) ที่ศาลฎีกาออกหมายเรียกให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาฟังคำสั่งที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยบรรยากาศทางเข้าฝั่งริมคลองหลอด เจ้าหน้าที่มีการวางแผงรั้วเหล็กกั้น เพื่อจัดระเบียบรองรับ ทั้งผู้สื่อข่าว และผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจ นายทักษิณ
พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัย ว่า เบื้องต้นได้จัดกำลังควบคุมฝูงชน (คฝ.) 1 หมวด และ สน.ชนะสงคราม (รวมประมาณ 100 นาย) เพื่อดูแลความปลอดภัย เบื้องต้น ยังไม่มีการข่าวเกี่ยวกับผู้ชุมนุมที่จะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่วนผู้จะมาให้กำลังใจนายทักษิณ ทางศาลไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในรั้วศาล โดยจัดให้อยู่ด้านนอกศาลเท่านั้น
