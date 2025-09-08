ศาลฯ นัดฟังคำสั่งคดีบังคับโทษ "ทักษิณ ชินวัตร" พรุ่งนี้ ประเมินไว้ 3 แนวทาง

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำสั่งคดีบังคับโทษ นายทักษิณ ชินวัตร ในวันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. พร้อมมีคำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และนายทักษิณ ชินวัตร จำเลยเข้าฟังคำสั่งศาลด้วย
สำหรับแนวทางคำสั่งของศาลฎีกาฯ ที่จะออกมานั้น มีการประเมินไว้ 3 แนวทาง ดังนี้
1.ศาลฎีกาฯ มีคำสั่งหลังทำการไต่สวนการบังคับโทษ นายทักษิณ แล้วพบว่าไม่มีอะไรผิดปกติ กระบวนการทุกอย่างดำเนินไปตามกฎหมาย และไม่ได้มีการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐให้นายทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ หรือไม่ได้รับการบังคับโทษแต่อย่างใด
2.ศาลฎีกาฯ มีคำสั่งว่าการบังคับโทษ นายทักษิณ โดยเฉพาะการส่งตัวนายทักษิณไปรักษาตัวที่ ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ 6 เดือน จนได้รับการพักโทษเป็นกระบวนการบังคับโทษที่ไม่ปกติ มีการช่วยเหลือกันของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือนายทักษิณจนทำให้การบังคับโทษนายทักษิณที่จำคุก 1 ปี ไม่เกิดขึ้นจริง โดยแนวทางที่ 2 นี้ ตัวคำสั่งอาจไม่มีการระบุถึงตัวนายทักษิณว่า ต้องรับผิดชอบ หรือรับโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร ส่วนฝ่ายใดจะขยายผลเอาผิดไปถึงทักษิณ ก็เป็นเรื่องที่จะไปดำเนินการกันต่อไป โดยคำสั่งของศาลฎีกาฯ อาจจะไม่ระบุไว้
แนวทางที่ 3 ศาลฯ เห็นว่า ไม่ได้มีการบังคับโทษจำคุกนายทักษิณตามคำพิพากษาของศาลฎีกา โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจรัฐและช่องโหว่ของกฎหมายคอยช่วยเหลือให้นายทักษิณไม่ได้รับการจำคุกโดยที่นายทักษิณน่าจะมีส่วนรับรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดังกล่าวที่ทำให้ตัวเองได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐ ศาลฎีกาฯ จึงเห็นว่า การบังคับโทษนายทักษิณในช่วง 180 วันแรกก่อนการบังคับโทษมีปัญหาในทางปฏิบัติและทางกฎหมาย จึงให้เป็นโมฆะและให้นายทักษิณกลับไปเข้าสู่กระบวนการบังคับโทษใหม่อีกครั้งพร้อมกับให้มีการสอบสวนลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
สำหรับที่มาคำพิพากษานี้มาจาก นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง แต่ศาลยกคำร้องเนื่องจากไม่ใช่คู่กรณี โดยศาลฎีกาฯ จะเป็นผู้ไต่สวนเอง
