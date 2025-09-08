มท.น้อมนำพระดำริ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ยกระดับ-พัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้า-หัตถกรรมไทย

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้า และหัตถกรรมไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางปวีณ์ริศา เกิดสม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสามารถ สุวรรณมณี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมผู้แทนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้กว่า 200 คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ได้แก่ คุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ดร.ศรินดา จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการสร้างสรรค์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นายภูภวิศ กฤตพลนารา ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์ Issue นายธนาวุฒิ ธนสารวิมล ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ TANDT อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระวิริยอุตสาหะในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
นายอรรษิษฐ์ กล่าวอีกว่า โดยพระราชทานแนวพระดำริการผสมผสานระหว่างศิลปะงานผ้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคกับมุมมองด้านแฟชั่นร่วมสมัย ผ่านโครงการพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ให้เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ เป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย สร้างอาชีพ สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตผ้า ส่งเสริมและกระตุ้นการรังสรรค์ผ้าไทย ให้มีความทันสมัยเป็นสากลอยู่เสมอ พร้อมพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทานหลากหลายลวดลาย อาทิ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าบาติกลายพระราชทานลายต่าง ๆ ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ และล่าสุดผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์
