xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +1.31 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 54,546.06 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (8 ก.ย.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,266.11 จุด ปรับขึ้น 1.31 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.10 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 54,546.06 ล้านบาท