สภาพอากาศกรุงเทพฯ 5 โมงเย็น ฝนตกปกคลุมทั่วฝั่งธนฯ สูงสุดบางขุนเทียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในฝั่งธนบุรีทั้งหมด เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางขุนเทียน 26.0 มิลลิเมตร