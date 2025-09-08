รฟม.- BEM เร่งประเมินความเสียหายน้ำท่วม MRT ยัน AIA ต้องรับผิดชอบ

นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM อยู่ระหว่างประเมินค่าความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังภายในสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา โดยสาเหตุเกิดจากการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ กับอาคาร AIA ซึ่งมีการทำช่องเปิดระบายอากาศที่หลังคาอุโมงค์ โดยช่องดังกล่าวอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนน เมื่อฝนตกหนัก และมีปริมาณฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร (มม.) น้ำที่ระบายไม่ทันจนท่วมบนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเอ่อท่วมสูงกว่าฟุตบาท จึงไหลเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมฯ แล้วไหลลงสถานีฯ ผ่านช่องเปิดระบายอากาศดังกล่าว บริเวณที่ก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างอาคาร AIA กับชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร สถานีฯ ใกล้ทางออกที่ 2
อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะได้ข้อสรุปค่าความเสียหายในเร็วๆ นี้ จากนั้น จะแจ้งทางบริษัท AIA ให้รับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้างทางเชื่อม ซึ่ง AIA มีประกันภัยอยู่
ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 19.30-20.00 น. ซึ่งมีน้ำเข้าท่วมในชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อร้านค้าที่อยู่ภายในสถานีฯ และห้องเครื่องบันไดเลื่อน รวมถึงทำให้รถไฟฟ้าไม่สามารถหยุดรับส่งที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้ประมาณ 30 นาที และยังต้องมีการเก็บทำความสะอาดอีกมากด้วย สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ ถือว่า รฟม. และ BEM แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยเหตุการณ์เริ่มประมาณเวลา 19.30 น. แต่สามารถจัดการให้น้ำแห้งและให้บริการเดินรถไฟฟ้ารับส่งที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้ตามปกติในเวลาประมาณ 20.30 น. อย่างไรก็ตาม รฟม. ยังคงให้ AIA หยุดก่อสร้างทางเชื่อม โดยให้เร่งวางมาตรการป้องกันให้แล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก
อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะได้ข้อสรุปค่าความเสียหายในเร็วๆ นี้ จากนั้น จะแจ้งทางบริษัท AIA ให้รับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้างทางเชื่อม ซึ่ง AIA มีประกันภัยอยู่
ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 19.30-20.00 น. ซึ่งมีน้ำเข้าท่วมในชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อร้านค้าที่อยู่ภายในสถานีฯ และห้องเครื่องบันไดเลื่อน รวมถึงทำให้รถไฟฟ้าไม่สามารถหยุดรับส่งที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้ประมาณ 30 นาที และยังต้องมีการเก็บทำความสะอาดอีกมากด้วย สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ ถือว่า รฟม. และ BEM แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยเหตุการณ์เริ่มประมาณเวลา 19.30 น. แต่สามารถจัดการให้น้ำแห้งและให้บริการเดินรถไฟฟ้ารับส่งที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้ตามปกติในเวลาประมาณ 20.30 น. อย่างไรก็ตาม รฟม. ยังคงให้ AIA หยุดก่อสร้างทางเชื่อม โดยให้เร่งวางมาตรการป้องกันให้แล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก