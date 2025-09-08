"ทักษิณ" กลับจากดูไบแลนดิ้งไทยแล้ว ก่อนฟังคำตัดสินคดีพักรักษาตัวชั้น 14 วันพรุ่งนี้

จากที่มีรายงานข่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย จะบินออกจากดูไบ เพื่อไปยังสิงคโปร์ ก่อนจะเดินทางกลับไทยในเวลา 17.00 น. วันนี้ (8 ก.ย. 68) เพื่อเข้ารับฟังคำตัดสินในคดีการพักรักษาตัวชั้น 14 ที่ศาลฎีกา ในวันพรุ่งนี้นั้น
วันนี้ เวลาประมาณ 12.30 น. Flightradar24 พบเครื่องบิน Bombardier Global 7500 รุ่นเดียวกับเครื่องบินส่วนตัวของ นายทักษิณ เดินทางออกจากสิงคโปร์แล้ว โดยหันหัวขึ้นมาทางประเทศไทย กระทั่งเวลาประมาณ 14.55 น. เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Bombardier Global 7500 ของนายทักษิณ ลงจอดที่ MJETS ดอนเมือง โดยมีลูกเรือ 3 คน ผู้โดยสาร 5 คน รวม 8 คน จากนั้น รถเบนซ์และรถผู้ติดตามได้ขับเข้าไปใน MJETS ดอนเมือง ก่อนรับนายทักษิณ ซึ่งมีสีหน้ายิ้มแย้ม แล้วขึ้นรถเบนซ์ขับออกไปทันที
