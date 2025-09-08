xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยเขตบางบอน หนองแขม

วันที่ 8 กันยายน 2568

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 16.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยเขตบางบอน หนองแขม เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่