ฝนถล่มเมืองปทุมฯ ส่งผลน้ำท่วมขัง ถ.พหลโยธิน ขาออก ทำรถติดขัดหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

FM91 Trafficpro รายงานว่า เวลา 16.19 น. วันนี้ (8 ก.ย.68) เกิดฝนถล่มพื้นที่ จ.ปทุมธานี ส่งผลให้ถนนพหลโยธิน ฝั่งเข้าออก ช่วงไทวัสดุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คลองหลวง) มีน้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดหนัก