16.06 น. รถชนกันบน ถ.นราธิวาสฯ ขาเข้า ส่งผลรถติดขัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio 16.06 น. เกิดอุบัติเหตุรถ SUV ชนกัน บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ฝั่งขาเข้า จากถนนพระราม3 ถึงแยกรัชนนทรี (รัชดา-นราธิวาส) บริเวณหน้าร้านดิอัพ ทำให้ขวางช่องทางซ้าย ส่งผลการจราจรชะลอตัวจนถึงรถติดขัด