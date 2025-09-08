xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 15.40 น. ฝนตกเล็กน้อยที่หนองจอก

วันที่ 8 กันยายน 2568

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 15.40 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยในเขตหนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มลดลง ฝนรวมที่ เขตคลองสามวา 70.5 มิลลิเมตร