ปลัดคลังยันโครงการคนละครึ่ง 2568 เริ่มได้ทันที เพราะระบบมีอยู่แล้ว

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่ง 2568 ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเริ่มทำเป็นโครงการแรกๆ นั้น ยืนยันว่า ระบบมีความพร้อม ทางเทคนิคไม่มีปัญหา พร้อมดำเนินการได้ทันที เพราะระบบมีอยู่แล้วแค่นำมาใช้ใหม่
ทั้งนี้ มีในส่วนของการลงทะเบียนร้านค้า และคนไม่เคยใช้ หรือยังไม่ได้ลบแอปพลิเคชัน ก็ยังสามารถใช้แอปต่อได้ เพราะได้ผ่านการยืนยันตัวตนไปหมดแล้ว หากทำเร็วก็ยังใช้แอปเป๋าตังอยู่
ส่วนในเรื่องงบประมาณนั้น ไม่แน่ใจว่าโครงการจะเริ่มเมื่อไหร่ ถ้าเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สามารถใช้งบประมาณปี 2569 ได้ เป็นในส่วนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 25,000 ล้านบาท ที่มีอยู่แล้ว แต่ถ้ามากกว่านี้ สามารถโยกงบฯ กลางปรับรายการกันได้
ทั้งนี้ มีในส่วนของการลงทะเบียนร้านค้า และคนไม่เคยใช้ หรือยังไม่ได้ลบแอปพลิเคชัน ก็ยังสามารถใช้แอปต่อได้ เพราะได้ผ่านการยืนยันตัวตนไปหมดแล้ว หากทำเร็วก็ยังใช้แอปเป๋าตังอยู่
ส่วนในเรื่องงบประมาณนั้น ไม่แน่ใจว่าโครงการจะเริ่มเมื่อไหร่ ถ้าเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สามารถใช้งบประมาณปี 2569 ได้ เป็นในส่วนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 25,000 ล้านบาท ที่มีอยู่แล้ว แต่ถ้ามากกว่านี้ สามารถโยกงบฯ กลางปรับรายการกันได้