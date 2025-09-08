ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปปง.เปิดรับหลักฐานโดนโกงออนไลน์ผ่าน Financial Aid Office V.2 ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ปปง.เปิดบริการให้ส่งหลักฐานการโดนโกงทางออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ Financial Aid Office V.2 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เตือนว่า อย่าหลงเชื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อ Financial Aid Office V.2 เด็ดขาด เนื่องจากไม่ใช่เพจที่ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงาน ปปง. เป็นการแอบอ้างนำภาพจากข่าวมาโพสต์หลอกลวง และชักชวนให้ผู้เสียหายติดต่อขอคืนทรัพย์ทางกล่องข้อความ
