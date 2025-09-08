xs
ราคาทอง ครั้งที่ 9 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 55,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 08 กันยายน 2568 เวลา 14:52 น. (ครั้งที่ 9) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 54,350.00 บาท รับซื้อ 54,250.00 บาท ทองรูปพรรณ 96.5%ขายออก 55,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 53,166.12 บาท