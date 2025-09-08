สดร.เผยภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง เหนือฟ้าเมืองไทย คืน 7 - เช้ามืด 8 ก.ย.

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ภาพลำดับปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง เหนือฟ้าเมืองไทย คืน 7 - เช้ามืด 8 กันยายน 2568
NARIT เผยภาพลำดับการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทย คืนวันที่ 7 กันยายน ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันที่ 8 กันยายน 2568 บันทึกภาพ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดปรากฏการณ์ และเผยให้เห็นรูปทรงของเงาโลก และแนวการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ที่ผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกอย่างชัดเจน ขณะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้
ภาพดังกล่าวบันทึกในช่วงเวลาประมาณ 22:29 - 03:55 น. ขณะดวงจันทร์เข้าสู่เงามัวของโลก ส่งผลให้ความสว่างเริ่มลดลง จากนั้นเข้าสู่เงามืดของโลกเกิดเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์เต็มดวงมีลักษณะเว้าแหว่ง จนกระทั่งเข้าสู่เงามืดของโลกทั้งดวง เป็นช่วงปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ตั้งแต่ 00:31 - 01:53 น. กินเวลานานถึง 1 ชั่วโมง 22 นาที ส่งผลให้ช่วงดังกล่าวดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จากนั้นออกจากเงามืดของโลกเข้าสู่เงามัวอีกครั้ง เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วน จนกระทั่งออกจากเงาโลกโดยสมบูรณ์ และดวงจันทร์กลับมาสว่างปกติ
ในระหว่างเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ขณะดวงจันทร์เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เมื่อแสงของดวงอาทิตย์ผ่านบรรยากาศโลก แสงสีน้ำเงิน ที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าจะถูกบรรยากาศกระเจิงออกไปหมด เหลือแต่แสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าหักเหไปตกกระทบบนผิวดวงจันทร์จึงมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐ
สำหรับจันทรุปราคาเต็มดวงที่สามารถสังเกตได้ในไทย ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำวันที่ 3 มีนาคม 2569 และอีกหนึ่งปรากฏการณ์น่าสนใจ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้ คือ “ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ในวันที่ 21 กันยายน 2568 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ