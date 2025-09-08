xs
"สมชัย"เผยยานแม่กำลังมาไม่รู้ภาคไหน จะ The Empire Strikes Back หรือ The Rise of Skywalker

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยานแม่กำลังมาครับ ไม่รู้ภาคไหน จะ The Empire Strikes Back หรือ The Rise of Skywalker