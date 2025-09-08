xs
xsm
sm
md
lg

เครื่องบิน“ทักษิณ”ออกจากสิงคโปร์มุ่งหน้าไทย คาดลงจอดสนามบินดอนเมือง บ่าย 2 ครึ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (8 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. เครื่องบิน Bombardier Global 7500 ของ นายทักษิณ ชินวัตร ขึ้นบินออกจากสนามบินในสิงคโปร์ มุ่งหน้าประเทศไทย คาดจะลงจอดท่าอากาศยานดอนเมือง ประมาณ 14.30 น.