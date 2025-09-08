'ต๊ะ-นารากร'เชื่อ“ทักษิณ”กลับมาไทยเย็นวันนี้ เพื่อไปศาลอาญาวันพรุ่งนี้

นางสาวนารากร ติยายน พิธีกรชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ฉันมีความเห็นว่าคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยภายในเย็นวันนี้ เพื่อไปปรากฏตัวที่ศาลอาญาวันพรุ่งนี้ เป็นความเชื่อส่วนตัวล้วนๆ ไม่มีข้อมูลวงในใดๆ
ฉันติดตามข่าวของคุณทักษิณแบบคนธรรมดาทั่วไป ไม่เคยมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวเลย
ฉันเคยคุยกับคุณทักษิณไม่กี่ครั้ง ครั้งแรกตอนฉันเป็นพิธีกรรายการเจาะใจ ตอนนั้นคุณทักษิณชนะการเลือกตั้งในปี 2544 และมาออกรายการเจาะใจเป็นรายการแรกหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยรักไทย
สมัยคุณทักษิณเป็นนายกฯ ก็มีโอกาสได้เจอตามงานอีเว้นท์ที่ฉันไปเป็นพิธีกรในงาน และคุณทักษิณไปเปิดงานในฐานะนายกรัฐมนตรี งานแบบนั้นมีคนห้อมล้อมมากมายไม่มีทางได้คุยกันหรอก
หลังจากที่คุณทักษิณออกนอกประเทศไป ฉันก็ติดตามข่าวตามสื่อต่างๆเป็นปกติเหมือนการอ่านข่าวการเมืองทั่วไป จนเมื่อคุณทักษิณมาพูดในClubhouse ครั้งหนึ่งคุณเก๋ ธีรัตถ์ ติดต่อมาให้ฉันไปร่วมถามคำถามด้วย
ตอนเริ่มรายการวันนั้นที่คุณเก๋แนะนำฉัน ทีแรกคุณทักษิณก็เหมือนจะงงๆ แต่สักพักก็จำฉันได้ เพราะคุณทักษิณคงจำได้ว่าฉันเป็นคนเชียงใหม่และเป็นพิธีกรที่เคยสัมภาษณ์ท่านมาก่อน
ที่ฉันมีความเห็นว่าคุณทักษิณน่าจะกลับมา เพราะฉันคิดว่าครั้งนี้คุณทักษินมีเดิมพันสูงกว่าเดิมมากมาย นั่นคือคดีของคุณแพรทองธาร และคุณทักษิณคงประเมินแล้วว่า หากครั้งนี้ไม่กลับมาคงยากที่จะได้กลับมาอีก