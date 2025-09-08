xs
ราคาทองคำครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 7 เมื่อเวลา 12.54 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,250.00 บาท ขายออกบาทละ 54,350.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,166.12 บาท ขายออกบาทละ 55,150.00 บาท